الحكومة العراقية ثثمن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ نتنياهو وغالانت

ثمنت الحكومة العراقية، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ نتنياهو وغالانت، مجددة دعوتها بوقف الحرب في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان إن "الحكومة العراقية تثمن الموقف الشجاع والعادل الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، بإصدارها مذكرتي إلقاء قبض ضدّ رئيس حكومة الكيان الصهيوني، ووزير دفاعه السابق، بناءً على لائحة اتهام أدانتهما بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية بحقّ الشعبين الفلسطيني واللبناني".

وأضاف أن "هذا القرار التاريخي يؤكد أنه مهما تمادى الظلم وحاول أن يستمر فإنّ العدالة والحق سيقفان بوجهه ويمنعانه من أن يسود العالم، كما أن القرار إنصاف لدماء الأبرياء والشهداء الذين ارتقوا خلال الحرب الإجرامية، التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام على غزة ولبنان".

وتابع العوادي "إننا إذ نحيّي هذه الخطوة الكبيرة في سبيل تحقيق العدالة في كل أرجاء العالم، فإننا نجدد دعواتنا بوقف الحرب، وندعو جميع الدول الحرة إلى تطبيق هذا القرار، وتسليم المطلوبين للمحاكم المختصة لينالوا جزاءهم نظير ما ارتكبوه من انتهاكات صارخة ضد الإنسانية".