رئيس الوزراء يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ذكر في بيان، انه خلال الاتصال جرى بحث العلاقات المشتركة بين العراق وجمهورية روسيا الاتحادية، وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المتبادلة بين البلدين الصديقين.

كما تناول الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث جرى التأكيد على أهمية أن تبذل الدول الكبرى المزيد من الجهود في سبيل إنهاء الحرب وعدم اتساعها بالشكل الذي يهدد الاستقرار في المنطقة والعالم.

كذلك وبحسب البيان، تطرق الاتصال الهاتفي إلى موضوع الطاقة وأهمية التنسيق بين جميع الدول المعنية، ضمن منظمة أوبك، ومجموعة أوبك بلس، من أجل استقرار أسعار النفط والغاز ضمن معادلة تضمن للمصدرين والمستهلكين أسعاراً عادلة.