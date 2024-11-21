الأخبار

الأنواء الجوية: درجات الحرارة في العراق ليوم غد الجمعة ومابعده


صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع القادم، حيث ذكرت الهيئة في بيانها، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى وصلاح الدين 25، الأنبار 24، واسط وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف 26، بابل وميسان والمثنى 27، ذي قار والبصرة 28، دهوك وأربيل والسليمانية 20، كركوك 21، ونينوى 22".

 

 

وأضاف البيان، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كما بيّن، أن "الأحد المُقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار بعد الظهر في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتكون رعدية أحياناً وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين، في المنطقة الشمالية سيكون غائماً ممطراً وتتجه شدة الأمطار نحو شرقها مع حدوث عواصف رعدية، أما في المنطقتين الجنوبية وشرق الوسطى فسيكون الطقس غائماً ممطراً وتقل الأمطار تدريجياً بعد الظهر وتكون رعدية أحياناً وفي المنطقة الغربية سيكون الطقس غائماً يتحول إلى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في الأقسام الغربية من البلاد".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الوزراء يجري جولة في بغداد، ويوجّه بخصوص المشاريع الخدمية
وزارة التخطيط تكشف عن موعد اعلان نتائج التعداد السكاني
الأنواء الجوية: درجات الحرارة في العراق ليوم غد الجمعة ومابعده
الجيش الأمريكي ينشئ جسرا جويا من العراق إلى سوريا
البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب العراق
القبض على ارهابي في بغداد
العراق يعتزم المطالبة باصدار قرار تحت البند السابع لإيقاف الحرب فوراً على غزة ولبنان
مواقع عبرية : الطيران الصهيوني سيقوم بقصف عدد من مقرات المقاومة الاسلامية في العراق خلال الساعات القادمة
وزير الداخلية يوافق على شمول فئتين بحمل الاجهزة الذكية
الاطار التنسيقي : أي عدوان صهيوني على بغداد سيكون له ثمن
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك