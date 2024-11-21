الأنواء الجوية: درجات الحرارة في العراق ليوم غد الجمعة ومابعده

صرّحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة الأسبوع القادم، حيث ذكرت الهيئة في بيانها، أن "غداً الجمعة سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية، وترتفع قليلاً في القسم الجنوبي من البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى في بغداد وديالى وصلاح الدين 25، الأنبار 24، واسط وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الأشرف 26، بابل وميسان والمثنى 27، ذي قار والبصرة 28، دهوك وأربيل والسليمانية 20، كركوك 21، ونينوى 22".

وأضاف البيان، أن "يوم السبت، سيكون الطقس صحواً وأحياناً غائماً جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كما بيّن، أن "الأحد المُقبل، سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم مع تساقط أمطار بعد الظهر في المنطقتين الشمالية والجنوبية وتكون رعدية أحياناً وفرصة لتساقط زخات مطر في المنطقة الوسطى، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين، في المنطقة الشمالية سيكون غائماً ممطراً وتتجه شدة الأمطار نحو شرقها مع حدوث عواصف رعدية، أما في المنطقتين الجنوبية وشرق الوسطى فسيكون الطقس غائماً ممطراً وتقل الأمطار تدريجياً بعد الظهر وتكون رعدية أحياناً وفي المنطقة الغربية سيكون الطقس غائماً يتحول إلى غائم جزئي بعد الظهر، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في الأقسام الغربية من البلاد".