توجيه من السوداني بشأن العاملين في مؤسسات الدولة بـ"أجر يومي"

وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، باستمرار دفع الأجور للمتعاقدين مع مؤسسات الدولة كافة للعمل بـ"أجر يومي"، خلال يومي الحظر المخصصينِ لإجراء التعداد السكاني.

وانطلق التعداد السكاني في العراق بعموم محافظاته، صباح اليوم الأربعاء، وهو الأول من نوعه منذ أكثر من 3 عقود، وسط إجراءات أمنية مشددة وفرض حظر شامل للتجول، لمحاولة تسهيل عمل الفرق المتنقلة التي تعمل على تدوين المعلومات من الأهالي.

وفرضت السلطات العراقية، في تمام الساعة 12 من منتصف ليل الثلاثاء بالتوقيت المحلي، حظراً على التجول في جميع محافظات البلاد سيستمر ليومين، وأُغلِقَت الحواجز الأمنية ومداخل المدن ومخارجها كافة لمنع التنقل.

ويرافق التعداد أيضاً حالة الإنذار (ج) للوحدات الأمنية والعسكرية العراقية.