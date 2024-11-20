العتبة الحسينية المقدسة تكشف موقف السيد السيستاني من التعداد السكاني

كشفت العتبة الحسينية المقدسة، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، موقف المرجع الديني الأعلى في النجف الاشرف السيد علي الحسيني السيستاني، من التعداد السكاني في العراق.

وذكرت العتبة في بيان ان بعد أعوام من تأكيد المرجع الديني الاعلى السيد علي الحسيني السيستاني، على أهمية اجراء التعداد السكاني وفق ضوابط قانونية وبطريقة نزيهة، وفي خطوة هامة نحو تحقيق رؤية شاملة للتنمية والمخططات المستقبلية، انطلقت صباح اليوم الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق، وهي الأولى من نوعها منذ عام 1997.

وتجرى هذه العملية في ظل حظر تجوال شامل فرضته الحكومة، اذ يعتبر هذا التعداد خطوة ضرورية لتحديث البيانات السكانية وتعزيز التخطيط التنموي، خاصة بعد تأجيله لعدة.

وانطلقت هذه الاجراءات مع فرض حظر للتجوال في عموم العراق بدأ منذ الساعة 12 في منتصف ليلة أمس الثلاثاء 19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 ويستمر حتى الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.

ويشهد العراق يومي 20 و21 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي إقامة التعداد السكاني الشامل الأول منذ عام 1987 وبعد تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان العراق.

ودعا المرجع الديني الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني في الـ(22 آب/ أغسطس 2009) الى اجراء التعداد السكاني الذي تم تأجيله، وأكد على إجراءه وفقا للضوابط القانونية وفي شكل نزيه، بحسب البيان.