حالة من الاستقرار خلال الأيام الثلاثة القادمة الأجواء في كافة مناطق العراق، قبل حلول انخفاض كبير بدرجات الحرارة وحلول موجة قطبية شديدة البرودة منتصف الأسبوع المقبل، حيث أظهرت خرائط الطقس، في أجواء البلاد سحبا عالية ومتوسطة الارتفاع مع فرص لتساقط زخات مطر متفرقة، وتكون الرياح متغيرة الاتجاه وخفيفة السرعة، فيما تكون الحرارة بين 20 و26 مئوية لغاية يوم الاحد المقبل.

واعتبارًا من مساء الاثنين المقبل، تتاثر منطقة شرق المتوسط وتركيا والعراق بنزول منخفض جوي (قطبي) ترافقه كتلة هوائية شديدة البرودة وعلى اثر ذلك تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ومن المتوقع ان نشهد اجواء شتوية باردة حقيقية، مع فرص هطول امطار واردة جدا خاصة بمناطق الشمال والجنوب وشرق البلاد مع بؤر للغزارة احيانا .

وستكون هذه الموجة القطبية كأول منخفض هذا الموسم، وتأخذ مسارها التدريجي شرقاً حتى تغطي أجواء البلاد بانخفاض حراري يتراوح ما بين 5 إلى 7 درجات عما تسجلها البلاد الآن، وأجواء شتوية متوقعة خصوصاً في المساء وساعات الصباح الأولى ستشدد الحاجة لملابس ثقيلة.

وتتركز الموجة في شمال البلاد وغرب الأنبار وقد تصل إلى الصفر المئوي أو أقل في تلك المناطق خلال ذروة تأثير موجة البرد، وتتزامن موجة البرد مع تقدم رطوبة مدارية من الجنوب تتشكل على أثرها حالة ممطرة تتأثر بها بعض المناطق.