هيئة النزاهة: إسترداد مدان بقضايا فساد من مصر

صرّحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن إسترداد أحد المدانين بقضايا فساد من جمهوريٌّـة مصر العربيَّـة، مُبيّنة تسلُّمها المدان الهارب الذي كان قد اقترف مخالفات لواجباته الوظيفيٌّـة خلال فترة عمله بديوان محافظة ديالى، إذ أفادت الهيئة في بيان، بتمكُّنها من استرداد المدان (قاسم ليث رشيد) المطلوب إلى القضاء وهيئة النزاهة العراقيين من السلطات المعنيَّة في جمهوريَّـة مصر العربيَّـة، إذ سبق للهيئة أن نظَّمت ملفّ استردادٍ بحقِّهِ وعلى وفق المادة (331) من قانون العقوبات.

وأشارت إلى إرسالها النشرات وأوامر القبض الصادرة بحقِّ المدان إلى رئاسة الادِّعاء العامِّ الذي أرسلها بدوره إلى مديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة التي أصدرت (نشرةً حمراء وإذاعة بحثٍ) بحقِّه، حيث تمَّ القبض عليه في الأراضي المصريَّـة وتسليمه إلى الجهة الطالبة له (السلطات العراقيَّة)، مُنوّهةً بالتعاون والتنسيق العاليَين مع مُديريَّة الشرطة العربيَّة والدوليَّة في وزارة الداخليَّة.