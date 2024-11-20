الأخبار

وزير التخطيط يدعو العراقيين للتعاون: التعداد يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية


دعا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم اليوم الأربعاء، المواطنين الى التعاون مع فرق التعداد مشددا على ان التعداد مهم لانه سيضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية، إذ ذكرت وزارة التخطيط في بيان، ان نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط محمد علي تميم حيّا اليوم الاربعاء الفرق الميدانية والعدّادين، الذين يقومون باجراء التعداد السكاني الذي انطلق في جميع المحافظات في الساعة السابعة من صباح اليوم ويستمر لغاية نهاية يوم غد الخميس".

ودعا الوزير "العراقيين جميعا الى التعاون مع فرق التعداد من خلال استقبالهم والادلاء بالبيانات الصحيحة، لما لذلك من اهمية في رسم مستقبل العراق، مشددا على ان التعداد يمثل اهمية استثنائية لانه سيسهم في ضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين مستوى الخدمات في جميع المجالات".

وثمن "دور الاجهزة الامنية التي تؤدي دورا كبيرا في توفير بيئة امنة وهادئة تضمن سير اجراءات التعداد بسلاسة، كما ثمن دور المحافظين ورؤساء الوحدات الادارية والمختارين، في دعم جهود وزارة التخطيط لاجراء التعداد السكاني".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إنطلاق عملية التعداد السكاني في عموم العراق
وزير التخطيط يدعو العراقيين للتعاون: التعداد يضمن العدالة الاجتماعية والاقتصادية
تحديد موعد انطلاق المهام العسكرية لاحدث فرقة قتالية في العراق
بينها توجيه بعقد اجتماع طارئ ورد على رسالة "إسرائيل".. سلسلة قرارات لمجلس الوزراء
المشهداني يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه على نظيره العُماني
حريق يلتهم محلاً وسط كربلاء
الشيخ جلال الدين الصغير : هل تتناسب الفترة الزمنية لمعارك السفياني مع التهويل المتداول لحركته؟
المشهداني يؤكد أهمية الدور الروسي بدعم العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي
رئيس البرلمان يكلف النزاهة النيابية بإعداد تقرير يخص الوزراء ورؤساء الهيئات والمحافظين كافة
القبض على خمسة أشخاص قاموا بالصيد من دون موافقات رسمية في محافظتين
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك