تحديد موعد انطلاق المهام العسكرية لاحدث فرقة قتالية في العراق

حدد مصدر امني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، موعد انطلاق المهام العسكرية لأحدث فرقة قتالية في العراق.

وقال المصدر إن "الفرقة 23 التي يقع مقرها قرب بعقوبة هي احدث فرقة قتالية في الجيش العراقي ولاتزال ضمن مرحلة البناء الهرمي من ناحية الإجراءات الإدارية والتنظيمية مع مباشرة اول قائد لها وهو اللواء الركن أنور الزهيري".

وأضاف ان "بناء الهيكل التنظيمي وبقية الإجراءات الإدارية ستأخذ بعض الوقت لكن في كل الأحوال قد تباشر الفرقة التعاطي مع المهام العسكرية مع تحديد قواطعها بشكل مباشر الى جانب الفرقة الأولى الموجودة في ديالى خلال الربع الاول من 2025".

وأشار الى ان "وجود فرقة جديدة في ديالى لها مميزات ايجابية لكن نطاق عملها لن يتوقف على جغرافية المحافظة فحسب بل ربما يكون لها ادارة لقوات خارج حدود ديالى وفق القراءات لكن الامر يبقى رهن الخارطة الأمنية التي ستحدد من قبل المراجع العليا فيما بعد".

وتعد ديالى من المحافظات الرخوة امنيا، بسبب الحوادث الإرهابية والجنائية التي تشهدها المحافظة، بالاضافة الى الجغرافية الصعبة التي تجعل بعض مناطقها مأوى للجماعات الإرهابية والاجرامية.