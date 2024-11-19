المشهداني يهنئ منتخبنا الوطني بفوزه على نظيره العُماني

هنأ رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، المنتخب الوطني بفوزه على نظيره العُماني.

وقال المشهداني في منشور على (الفيس بوك) "مبارك لكم أيها اللاعبون الذين أثبتم أنكم تجسدون العراق وأهله، هذا عرسنا وستليه أعراس أخرى لمنتخبنا بخاصة ولعراقنا بعامة، وفرحتنا هذه بمناسبة فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على المنتخب العماني الشقيق في تصفيات كأس العالم، هي فرحة العراق كل العراق، وفرحة العراقيين كل العراقيين".

وتابع أن "هذا الفوز اليوم يمثل فوزا جديدًا لعراقنا وأهله، ويبرز العزيمة والإصرار اللذين يتحلى بهما لاعبونا في ميادين الرياضة، مثلما يتحلى بهما العراق وأهله، وفوزنا هذا وما سيليه إن شاء الله تعالى يظهر للعالم أن العراق قادر دائما على الفوز والانتصار في كافة المجالات الرياضية وغير الرياضية".