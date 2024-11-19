المشهداني يؤكد أهمية الدور الروسي بدعم العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي

أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، اليوم الثلاثاء، (19 تشرين الثاني 2024)، أهمية الدور الروسي بدعم العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وذكر بيان لمكتبه، ان المشهداني "استقبل في مكتبه اليوم، سفير روسيا الاتحادية في العراق، ألبروس كوتراشيف، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات وخصوصا التشريعية منها".

وأكد رئيس مجلس النواب "أهمية الدور الروسي في دعم العراق على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين".

وقال المشهداني ان: "العراق داعم لجهود إنهاء الحرب الروسية الاوكرانية والحروب التي تعصف في المنطقة، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لإنهاء تلك النزاعات".

من جانبه، أشاد السفير كوتراشيف بعمق العلاقات التاريخية بين العراق وروسيا، معربًا عن إستعداد جمهورية روسيا الاتحادية، لدعم المشاريع المشتركة بين البلدين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الاستقرار والتنمية في العراق.