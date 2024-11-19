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القبض على خمسة أشخاص قاموا بالصيد من دون موافقات رسمية في محافظتين


أعلنت قيادة قوات حرس حدود، اليوم الثلاثاء، الإطاحة بـ5 أشخاص يمارسون مهنة الصيد بدون موافقات رسمية في محافظتي البصرة والمثنى، حيث ذكرت القيادة في بيان، ان "مفارز لواء حدود السواحل ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص قرب الشريط الحدودي في محافظة البصرة، حيث كانوا يمارسون الصيد وبحوزتهم أسلحة (بنادق صيد)".

وفي محافظة المثنى، ألقت مفارز قسم كمرك المثنى القبض على (2) صيادين اجانب أثناء قيامهم بالصيد بدون موافقات رسمية تنظيم محضر ضبط بحق جميع المتهمين وإحالتهم إلى الجهات المختصة، وفقا للبيان.

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