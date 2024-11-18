رئيس الوزراء لوزير التجارة التركي: العراق منفتح على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، خلال استقباله وزير التجارة التركي عمر بولات، الذي يزور العراق رفقة وفد كبير يضم نحو 150 رجل أعمال من مجلس المصدرين واتحاد المقاولين، وذلك في زيارة عمل تشمل بغداد والبصرة، على انفتاح العراق على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا في مختلف المجالات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال اللقاء، انفتاح العراق على تحقيق شراكة جادة وحقيقية مع تركيا في مختلف المجالات، خصوصاً مع إجراء الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي هيأت البيئة الاستثمارية داخل البلد، مشيراً إلى رغبة الحكومة في تطوير الميزان التجاري بين البلدين، مع ما تشهده الصناعة في العراق من نموّ متسارع".

وأضاف: "كما تطرق اللقاء إلى اجتماع اللجنة الاقتصادية التجارية العراقية- التركية التي ستعقد أعمالها بعد أسبوعين".

بالمقابل، نقل بولات "تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أن العلاقات المتنامية بين البلدين هي فرصة للمضيّ بما تم الاتفاق عليه خلال زيارة أردوغان إلى العراق، كما أشار إلى مشروع طريق التنمية الاستراتيجي، حيث عبر عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم للمضي في هذا المشروع المهم للمنطقة والعالم".