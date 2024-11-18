موظفوا التعداد السكاني يتعرضون للإعتداء في الديوانية!

صرّح مدير احصاء الديوانية محمد الزيادي، اليوم الاثنين، بان موظف التعداد السكاني تعرض للضرب من قبل أصحاب الدور السكنية، فيما دعا المواطنين إلى التعاون مع المعاونين والعدادين كون هذا يصب في صالح البلد بصورة عامة. وذكر الزيادي في حديث خاص لقناة السومرية ان "موظف التعداد السكاني تعرض للضرب من قبل صاحب دار في حي الزهراء وسط الديوانية"، مبينا ان "الشرطة القت القبض عليه اليوم وتم تبليغ الامن الوطني بذلك وتم اعتقال المعتدي".

وبيّن ان "هذا الاعتداء يعد الرابع من نوعه على موظفي التعداد السكاني، منذ بدأ التعداد السكاني وأغلبها في المناطق الحضرية"، داعيا "المواطنين إلى التعاون مع المعاونين والعدادين كون هذا يصب في صالح البلد بصورة عامة".

وأوضح أن "الغرض الأساسي من التعداد تهيئة مجموعة من الأطر والبيانات والقواعد لمختلف القطاعات لكي تتمكن الوزارات العراقية لوضع خطط مستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة".

وأشار الى ان "المرحلة الأولى من التعداد السكاني بدأت 1/9/2024 وانتهت 13/10/2024 استمرت 60 يوما وكان الغرض الأساسي منها حزم المحلات والقرى بواسطة المدراء والمعاونين وثم تقسيمها الى بلوكات لتسهيل العمل وتمت هذه المرحلة بنجاح تام".

وذكر أن "المرحلة الثاني التي بدأنا بها 16/11/2024 وتنتهي 22/11/2024 وهي مرحلة عد الافراد والاسر وهنا تكون البيانات أدق وهناك بيانات متعلقة بالهجرة وبعضها متعلقة بالمشاكل الصحية وما يخص التعليم والعاطلين عن العمل والغرض تكوين قاعدة بيانات تنفعنا لاتخاذ التدابير المستقبلية".