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التعليم العالي يُعلن عن إعادة فتح التقديم إلى قناة النخبة


أعلنت وزارة التعليم العال والبحث العلمي، إعادة فتح التقديم إلى قناة الطلبة النخبة في الجامعات الحكومية للسنة الدراسية 2025/2024.

وطبقًا للضوابط المعتمدة فإن المشمولين بالتقديم هم الطلبة من خريجي الدور الثالث من الدراسة الإعدادية للسنة الدراسية 2024/2023 من ذوي المعدلات (90%) فما فوق للفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي والأدبي وأن التقديم يكون إلى كليات الإدارة والاقتصاد ضمن أقسام (إدارة الاعمال والاحصاء والإدارة العامة والإدارة الصناعية والمحاسبة والاقتصاد والعلوم المالية والمصرفية) وكليات القانون والتربية والتربية الأساسية في الجامعات الواقعة ضمن محافظة سكن الطالب، بحسب بيان الوزارة.

كما يحق لطلبة المحافظات كافة من خريجي الفروع العلمي والإحيائي والتطبيقي التقديم إلى تخصص الإدارة الصناعية للنفط والغاز/ جامعة البصرة للنفط والغاز بشرط أن لا يقل معدلهم عن (92%).

وبهذا الخصوص، توضح دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة أن التقديم إلى هذه القناة يستمر حتى انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 وأن اجراءات التقديم تبدأ من خلال تقديم الطالب خياراته عبر الاستمارة الإلكترونية في بوابة الدراسات (اضغط هنا) ومن ثم مراجعة الطالب لأية جامعة حكومية واقعة ضمن محافظة سكنه لإجراء المقابلة والاختبار، بحسب البيان.

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