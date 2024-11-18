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التعليم العالي يُعلن عن إعادة فتح التقديم إلى الدراسة المسائية لذوي الشهداء


أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، فتح استمارة التقديم الإلكتروني إلى الدراسة المسائية لقبول الطلبة من ذوي الشهداء للسنة الدراسية 2025/2024، إذ يشمل التقديم خريجي الدراسة الإعدادية والمهنية بفروعها وتخصصاتها كافة وخريجي إعداديات التمريض والقبالة والتوليد والوقفين والدراسات الإسلامية ومعاهد الحرف والفنون الجميلة من فئات ذوي الشهداء ولجميع الأدوار للقبول على وفق التخصص المناظر والحدود الدنيا، بحسب بيان للوزارة.

ويستمر التقديم إلكترونياً إلى غاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق 2024/11/26 وستتولى مؤسسة الشهداء المصادقة على بيانات الطلبة المتقدمين فيما سيتم إدخال درجات الاختبار من الكليات والأقسام المشمولة بالقبول المباشر التي قدم إليها الطالب ضمن الاستمارة الإلكترونية بعد إجراء المقابلة والاختبار، بحسب البيان.

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