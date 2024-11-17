رئيس الوزراء يؤكد أهمية عمل بريطانيا والدول الكبرى لوضع حد للحرب بغزة ولبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيتشن، حيث جرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات بين البلدين، وسبل تنميتها، في مختلف المجالات، بما يعزز التعاون المشترك ويحقق المنفعة للعراق وبريطانيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

كما شهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية العمل من قبل بريطانيا والدول الكبرى والمنظمات الدولية، من أجل وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان، ووجوب إيقاف الجرائم الوحشية التي ترتكتبها قوات الاحتلال، وتسببها بوقوع آلاف الضحايا، بجانب ما يمثله استمرار الحرب من خطر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، وفقا للبيان.