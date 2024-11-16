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وزير التخطيط عن التعداد: سيحدد خارطة المستقبل للعراقيين وللحكومات المقبلة


اعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط محمد علي تميم، اليوم السبت، أن التعداد السكاني سيكون نقطة استشراف مستقبل افضل للعراقيين ويرسم خريطة التنمية للحكومات المقبلة.

وقال تميم في كلمة له قبل أيام من انطلاق التعداد السكاني، إن “التعداد السكاني هو أول تعداد تنموي شامل للعراق يجري منذ 37 عاماً”.

وأضاف أن “التعداد السكاني يأتي من ضمن أولويات البرنامج الحكومي، ويعد أول تعداد والكتروني تقوم به وزارة التخطيط”.

وبين أن “الحكومة دعمت إجراءات التعداد لأنه يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً"، لافتا الى أن “التعداد يمثل رسالة على الاستقرار الاجتماعي والأمني والاقتصادي في البلاد”.

وأشار تميم الى أن “التعداد سيرسم للحكومة والحكومات اللاحقة خريطة التنمية وتقديم الخدمات والمشاريع للمواطنين”، منوها الى أن “بيانات التعداد سيتم استخدمها للتنمية واستشراف مستقبل أفضل للعراقيين وتحقيق حالة من الاستقرار السكاني”.

وقدم وزير التخطيط “شكره الى الموظفين في وزارتي التخطيط والتربية وللأجهزة الأمنية على الجهود التي بذلوها في سبيل انجاز التعداد السكاني”.

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