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النزاهة تضبط 5 متهمين متلبسين بالرشـوة في بغداد


أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت (16 تشرين الثاني 2024)، ضبط خمسة مُتَّهمين مُتلبّسين بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود في بغداد، لقاء قيامهم بتمشية معاملات الإقامة للأجانب وإنجاح طلبة راسبين.

وذكرت الهيئة في بيان أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً في قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد تمكَّن، بالتعاون والتنسيق والإشراف من قبل قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة، من نصب كمينٍ لمُوظَّفةٍ تعمل في مُديريَّة شؤون الإقامة، وضبطها مُتلبّسةً بالجرم المشهود وبحوزتها مبلغٌ ماليٌّ (رشوة) تسلَّمتها من أحد المُشتكين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ؛ مقابل تمشية معاملة الإقامة الخاصَّة به".

واضافت انه "تمَّ خلال العمليَّة، التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة تحقيق الرصافة، ضبط سائق العجلة التي تستقلها المُتَّـهمة الذي يقوم بدوره بجلب وإيصال جوازات سفرٍ عائدةٍ إلى مُواطنين أجانب"، لافتة إلى "ضبط (13) جواز سفرٍ في دار المُتَّـهمة، فضلاً عن ضبط  (5) جوازات سفرٍ أصليَّـة تعود لمواطنين من جنسيَّةٍ عربيَّةٍ بحوزة السائق، بالاضافة الى اعتراف المُتَّهمة بتعاون مُتَّهمٍ آخر معها، وبعد ضبطه وُجِدَ بحوزته (20) جواز سفرٍ أصلياً لمُواطنين من الجنسيَّـة ذاتها".

وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، وتنفيذاً لقرار  قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة المعطوف على قرار قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، "تمكَّن فريق عمل المُديريَّة بعد المُراقبة والمُتابعة من ضبط صاحبة مكتبة وأحد العاملين معها مُتلبّسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغاً مالياً، لقاء إنجاح طلبة راسبين بالتعاون مع مُوظَّفين في أحد أقسام المُديريَّـة العامَّـة لتربية الكرخ الثانية".

وتابعت الهيئة أن "العمليَّتين تمَّ تنفيذهما بناءً على مُذكّرتين صادرتين عن القضاء المُختصّ وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) المُعدَّل".

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