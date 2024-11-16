رئيس الوزراء يلتقي فريق الجهد الخدمي والهندسي، ويبدي الموافقة على 35 مشروعاً جديداً

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الاجتماع الدوري لفريق الجهد الخدمي والهندسي، حيث شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ المشاريع التي يعمل عليها فريق الجهد، ونسب الانجاز المتحققة فيها، كما جرت الموافقة على 35 مشروعاً خدمياً جديداً تكون ملحقةً بمشاريع 2024، يتم المباشرة بتنفيذها خلال 10 أيام في بغداد وعدد من المحافظات، طبقاً لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة إكمال مشاريع سنة 2024 قبل نهايتها، مشيراً إلى وجوب أن يتم تنفيذ هذه المشاريع وفقاً للمواصفات الفنية القياسية العالية، من إجل أن يكون تقديم الخدمة للمواطنين بشكل نوعي ومميز.