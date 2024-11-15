ما هي الأسئلة التي ستوجه للأسرة خلال اجراء التعداد السكاني؟

سيوجه فريق التعداد السكاني لدى اجراءاه عملية التعداد السكاني المرتقبة يومي الأربعاء والخميس المقبلين عدة أسئلة الى الاسرة الواحدة، فما هي هذه الأسئلة؟

ووفقا لما نشرته الوكالة الرسمية واطلعت عليه السومرية نيوز، ان "الأسئلة تتضمن ما يلي:

-رب الأسرة

-علاقة الفرد برب الاسرة

-تاريخ ميلاد كل فرد

-جنسيته

-ديانته

-الحالة الحياتية للأبوين

-الوضع الصحي لكل فرد والصعوبات جرائه

-التحصيل العلمي

-حالة العمل او الوظيفة

-قطاع العمل حكومي او خاص

-حالة السكن ملك ام ايجار

-ملكية الاسرة من الحاجيات