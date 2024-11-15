القاضي زيدان يزور وزارة الخارجية التركية

التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الجمعة (15 تشرين الثاني 2024)، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مقر الوزارة في العاصمة أنقرة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان زار رفقة الوفد المرافق له وزارة الخارجية في الجمهورية التركية والتقى وزير الخارجية هاكان فيدان".

وأضاف أن "الجانبين بحثا عددا من القضايا القضائية والقانونية المشتركة بين البلدين".

وكان وصل القاضي زيدان، الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة عمل تستمر عدة أيام.