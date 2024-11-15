مقتل وإصابة شخصين بمشاجرة بين أصحاب "الكوسترات" في باب المعظم

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، (15 تشرين الثاني 2024)، بمقتل وإصابة شخصين بمشاجرة بين أصحاب مركبات الأجرة "الكوسترات" في منطقة باب المعظم ببغداد.

وذكر المصدر ان "مشاجرة وقعت بين عدد من أصحاب مركبات (الكوسترات) بعد خلاف على أدوار الخط والركاب لتتطور الى استخدام الأسلحة الخفيفة وحصول تبادل اطلاق نار فيما بينهم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر".

وأضاف المصدر، ان "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وتمكنت من اعتقال اثنين من اطراف المشاجرة".