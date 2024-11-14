رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة الدستورية في تركيا

زار رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، اليوم الخميس، (14 تشرين الثاني 2024)، رفقة الوفد المرافق له المحكمة الدستورية التركية.

وذكر بيان لمجلس القضاء، ان زيدان "التقى برئيسها قادر اوزكايا، واطلع رئيس المجلس على مرفقات وطبيعة عمل المحكمة".

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وصل أمس الأربعاء الى انقرة على رأس وفد قضائي رفيع المستوى.

وزارة زيدان والوفد المرافق له محكمة النقض التركية كما التقى وزير العدل التركي والمجلس الأعلى للقضاء والادعاء العام التركي.