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رئيس الوزراء يوجه باعتماد شركات عالمية مختصة لإعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، باعتماد شركات عالمية مختصة لإعداد هيكلية موحدة للوزارات والشركات العامة مطابقة لأهداف الدولة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيانه، انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بإعادة هيكلة الجهاز الحكومي، جرت خلاله مناقشة الملفات التي تضمنها جدول الأعمال، والتأكيد على المضيّ بالإصلاحات الجارية في مختلف القطاعات، والتي تأتي ضمن أولويات الحكومة المتعلقة بالإصلاح الإداري الواردة في البرنامج الحكومي".

وأكد السوداني بحسب البيان، خلال الاجتماع، "ضرورة الإسراع في إنجاز متطلبات هذا الملف الحيوي الذي تأخر كثيراً بسبب عوامل عدة أدت إلى تعطيله، ما أثر بشكل واضح على أداء المؤسسات طوال سنوات عديدة".

وأوضح رئيس مجلس الوزراء "تأثير عدم وضوح القوانين في الكثير من مفاصل الدولة، بجانب تقاطع صلاحيات بعض السلطات، وهو ما يحتم على الحكومة المضي بالإصلاح والتغيير في بعض القرارات".

ووجّه السوداني "بالاعتماد على شركات عالمية مختصة في إعداد هيكلية موحّدة للوزارات والشركات العامة، مبنية على دراسة علمية شاملة، تتطابق مع أهداف الدولة، وتستند الى الدستور والقوانين النافذة في العراق".

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