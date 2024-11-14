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تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية وإعادة فتح بوابة المنحة المجانية


قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية وإعادة فتح بوابة التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية، حرصا على تلبية مناشدات الطلبة لاسيما الناجحون في الدور الثالث للدراسة الإعدادية.

وبحسب بيان للوزارة، ينص القرار على تمديد مدة التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية إلى غاية 2024/11/22 فيما ستكون بوابة التقديم إلى قناة المنحة المجانية الخاصة بكليات المجموعة الطبية في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024 متاحة إلى غاية مساء الأحد الموافق 2024/11/17.

وتلفت الوزارة، انتباه الطلبة من مخرجات الدور الثالث للدراسة الإعدادية إلى إمكانية التقديم الإلكتروني اعتبارا من يوم غد الموافق 2024/11/15.

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تمديد التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية وإعادة فتح بوابة المنحة المجانية
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