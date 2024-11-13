التعليم العالي تعلن نتائج قبول الطلبة من ذوي الشهداء في الدراسة المسائية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، نتائج قبول الطلبة من فئة ذوي الشهداء في الدراسة المسائية للسنة الدراسية 2025/2024.

وذكرت الوزارة في بيان، ان "نتائج القناتين العامة والقبول المباشر تتضمن قبول (4967) موزعين على فئات ذوي الشهداء وبواقع (1466) طالبا من ضحايا جرائم حزب البعث المنحل و(229) طالبا من ذوي شهداء الحشد الشعبي و(3272) طالبا من ذوي ضحايا الإرهاب".

ودعت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة "الطلبة المقبولين إلى الشروع بإجراءات التسجيل والمباشرة في الجامعات خلال خمسة أيام اعتبارا من الخميس الموافق 2024/11/14 والجامعات الى اعتماد النتائج المنشورة في بوابتها.

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