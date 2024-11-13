الحبس الشديد 3 سنوات لوزير النقل الاسبق كاظم فنجان الحمامي

صرّحت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن صدور حكم قضائي بالحبس الشديد لوزير النقل الأسبق كاظم فنجان، لمدة 3 سنوات، حيث ذكرت الهيئة في بيان، ان محكمة جنح الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ غيابياً بحقّ وزير النقل الأسبق المُدان الهارب (كاظم فنجان حسين) يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ لإرتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته.

وأوضح المكتب أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة ارتكاب المُدان الهارب مُخالفاتٍ في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بوقود الطائرات في المحطَّات الخارجيَّـة.

وبيّن إنَّ المحكمة، وبعد اطّلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضية وأقوال المُمثل القانوني لوزارة النقل، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّـة المُدان، فقرَّرت الحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.