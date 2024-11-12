اقتصادي: 800 شخص في مطار النجف من مزدوجي الوظيفة

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الثلاثاء ، عن وجود 800 شخص في مطار النجف من مزدوجي الوظيفة من بينهم مدير المطار.
وقال المرسومي في منشور على (فيس بوك): "هناك اكثر من 800 موظف من مزدوجي الوظيفة يعملون بأقسام مختلفة في مطار النجف الدولي".
واضاف :" ان من بين هؤلاء الاشخاص مدير المطار الذي يشغل أيضا منصب مدير عام المطارات والملاحة الجوية".
واعلن مجلس محافظة النجف اليوم ، فتح ملف التحقيق بشؤون مطار المحافظة الدولي ، المالية والادارية .
ودعت لجنة النزاهة بالمجلس الى تزويدها بكافة المعلومات التي تخص التقاطع الوظيفي للعاملين في المطار.
يذكر ان رئاسة الوزراء اقرت ، قبل فترة ، تحويل ادارة المطار الدولي بشؤونه المالية والادارية الى مجلس محافظة النجف
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