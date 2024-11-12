المشهداني يستقبل وفد كتلة السيادة ويؤكد ضرورة طي صفحة الخلافات

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ضرورة طي صفحة الخلافات بين الكتل السياسية.

وذكر بيان لمكتبه :" ان المشهداني استقبل ،اليوم الثلاثاء، نائب الامين العام لتحالف السيادة عبد الخالق العزاوي ونواب كتلة التحالف ، وتلقى التهنئة من الوفد بتسمنه رئاسة مجلس النواب".

واكد المشهداني ، بحسب البيان، اهمية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية والآليات المتبعة ،سواء في انتخاب الرئيس واقرار القوانين النيابية بما يخدم مصلحة البلد والمواطن .

وشدد ، على "ضرورة طي الخلافات للكتل السياسية والمضي قدماً باقرار القوانين التي ينتظرها الشعب، لاسيما قانون العفو العام".