جهاز مكافحة الإرهاب يلقي القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات في محافظتين

صرّحت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على أحد الإرهابيين وتاجريّ مخدرات في محافظتين، إذ ذكرت الخلية في بيان، ان "عمليات ابطال جهاز مكافحة الإرهاب ضد فلول عصابات داعش المنهزمة مستمرة بوتيرة متصاعدة في أنحاء البلاد المختلفة"، مبينة ان "ابطال الجهاز تمكنوا من القاء القبض على احد الارهابيين والذي يعمل بمنصب ما يسمى (عسكري) في عصابات داعش في محافظة الانبار".

وتابعت، "في اطار الجهود المستمرة في مكافحة آفة المخدرات ، تمكن جهاز مكافحة الإرهاب من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في محافظة البصرة"، مشيرة الى ان "الجهاز نفذ عملية انزال جوي لتطهير وتفتيش مضافات وانفاق وكهوف في محافظة كركوك اسفرت عن تدمير (7) مضافات".