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الكهرباء تحقق بارتفاع مبالغ فواتير الاستهلاك بالبصرة


وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، بتشكيل لجنة تحقيقية حول ارتفاع مبالغ الفواتير في البصرة، حيث ذكر بيان للوزارة، أن "الحكومة تدعم أسعار الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%"، مشدداً "على ضرورة تقديم اللجنة نتائج التحقيق خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ تشكيلها".

وجدد وزير الكهرباء وفقاً للبيان "حرص الوزارة على متابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها بالسرعة اللازمة، وضمان عدالة التسعيرة وفق الضوابط المعمول بها".

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الكهرباء تحقق بارتفاع مبالغ فواتير الاستهلاك بالبصرة
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