المشهداني يؤكد لرومانوسكي اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية 2025

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، خلال لقائه السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي ، اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية 2025 .
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب :" ان المشهداني استقبل ، اليوم الاثنين، سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ،التي قدمت له التهنئة بمناسبة تسنمه منصب رئيس مجلس النواب ، وجددت الإعلان عن دعم الولايات المتحدة للعراق وحكومته بمختلف المجالات".
وناقش الجانبان ، بحسب البيان ، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وبحث الجانبان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق ودراسة الوضع في الشرق الأوسط ".
وأكد المشهداني :" اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية عام ٢٠٢٥"
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