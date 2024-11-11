المشهداني يؤكد لرومانوسكي اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية 2025

اكد رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ، خلال لقائه السفيرة الامريكية في بغداد الينا رومانوسكي ، اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية 2025 .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب :" ان المشهداني استقبل ، اليوم الاثنين، سفيرةَ الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق ،‏‎التي قدمت له التهنئة بمناسبة تسنمه منصب رئيس مجلس النواب ، وجددت الإعلان عن دعم الولايات المتحدة للعراق وحكومته بمختلف المجالات".

وناقش الجانبان ، بحسب البيان ، عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

‏‎وبحث الجانبان تعزيز التعاون والشراكة القائمة بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق ودراسة الوضع في الشرق الأوسط ".

‏‎وأكد المشهداني :" اهمية حسم ملف الاتفاقية الامنية لغاية نهاية عام ٢٠٢٥"