شرطة بابل تكتشف اختلاس مبلغ 570 مليون دينار

اكتشفت القوات الأمنية في بابل جريمة اختلاس مبلغ قدره 570 مليون دينار من أحد المصارف الأهلية .

وقال مدير اعلام شرطة بابل العميد عادل الحسيني "انه وبناءً على بلاغ ورد من المصرف، باشرت الشعبة إجراء تحقيق موسع شمل متابعة كاميرات المراقبة، واستجواب الموظفين، وتحليل السجلات المالية ، ما أدى إلى التوصل إلى المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة .

واضاف أن المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، حيث قام بسحب المبلغ المختلس على دفعات متفرقة ، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القضاء من جمع الأدلة الكافية لإدانته وتوقيفه"