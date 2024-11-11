النزاهة النيابية : سنقاضي هذه الشركة بسبب استغلالها مبيعات تذاكر " مباراة العراق والاردن "

توعدت لجنة النزاهة النيابية ، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شركة محلية للتسويق الرياضي ، تحتكر بيع تذاكر المباريات الدولية داخل العراق لاجل سحب رخصتها ، بسبب استغلال التذاكر وبيعها عبر السوق السوداء ، بالتواطؤ مع وكلاء مبيعات ليعلنوا نفادها بسرعة فيما تباع في السوق السوداء ، لدى شركات سياحية بأسعار مضاعفة .

واكدت عضو اللجنة النائب سارة الصالحي ، في بيان صحفي اليوم الاثنين ، ان " هذه الممارسات لن تمر مرور الكرام ، وبعد المباراة مع الاردن سنتخذ إجراءات صارمة لسحب الرخصة من هذه الشركة إذا استمرت في تجاوزاتها ، وسنلاحق كل المتورطين قضائيا ، وسأتوجه إلى الادعاء العام لمقاضاة الشركة قانونيًا "