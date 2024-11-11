جهاز المخابرات العراقي يدعو المواطنين للإبلاغ عن أي نشاط يهدد الأمن الوطني

دعا جهاز المخابرات الوطني، اليوم الإثنين (11 تشرين الثاني 2024)، المواطنين إلى التواصل والإبلاغ عن أي نشاط يهدد الأمن الوطني في البلاد.

وقال الجهاز في بيان إننا "نهيب بالمواطنين الكرام التواصل معنا للإبلاغ عن أي نشاط يهدد الأمن الوطني عبر أرقام الهواتف والحسابات الرسمية الخاصة بجهازنا" وفق التالي:

١. الخطوط الساخنة المجانية :(400)،(424).

٢. أرقام (الواتساب):

(07801988627 - 07740099950 – 07801988628) .

٣. رابط الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook):

https://www.facebook.com/inis.gov.iq

٤. رابط الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (X):

https://x.com/INIS_IQ

٥. رابط الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (Instagram)

https://www.instagram.com/inis_service

٦. رابط الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (Tiktok)

https://www.tiktok.com/@inis_gov

٧. رابط الموقع الالكتروني:

https://www.inis.gov.iq/contact.html