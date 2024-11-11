السوداني والاسد يؤكدان ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال قمة الرياض

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين (11 تشرين الثاني 2024)، على ضرورة تنسيق المواقف من أجل إيقاف العدوان على غزة ولبنان، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العربية والإسلامية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للسوداني، أنه "جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة للشعبين الشقيقين.

وأكد الجانبان، "ضرورة تنسيق المواقف والخروج بمقررات حاسمة خلال القمة؛ من أجل إيقاف العدوان الصهيوني المستمر على غزة ولبنان، وكذلك وجوب أن تتحمل الدول الكبرى والمنظمات الدولية مسؤولياتها تجاه التجاوزات التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين في الأراضي المحتلة ولبنان.