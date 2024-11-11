حادث مروري داخل مطار البصرة يودي بحياة موظف بالخطوط الجوية!

صرّح مصدر امني، اليوم الاثنين، بوفاة موظف بالخطوط الجوية بسبب حادث مروري داخل مطار البصرة الدولي، إذ ذكر المصدر في حديثه لقناة السومرية، إن "موظف بالخطوط الجوية العراقية كاظم جواد المياحي توفى اثر حادث مروري داخل مطار البصرة الدولي على الطريق المؤدي من البوابة الرئيسة الى صالة المسافرين".
وبيّن ان "سبب الحادث يعود لتصادم عجلته مع عجلة نوع كيا بنكو تابعة لشركة الهلال الماسكة لإعمار مطار البصرة الدولي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha