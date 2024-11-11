التعليم العالي تطلق التقديم الإلكتروني المركزي للقبول في الجامعات والكليات الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم الاثنين، إطلاق مرحلة التقديم الإلكتروني المركزي لتسجيل خيارات القبول في الجامعات والكليات الأهلية للعام الدراسي 2025/2024، إذ ذكرت الوزارة في بيانها، انه "عملا بضوابط وسياقات التقديم فإن عملية ملء استمارات التقديم الإلكترونية تتيح للطالب أربعة خيارات فقط ضمن القناة العامة وخيارين إضافية عند التقديم إلى القنوات الخاصة وإن التقديم يكون عن طريق تحميل التطبيق PEAS ويستمر التقديم الى غاية السبت الموافق 2024/11/16".

وبيّنت انه "بإمكان الطلبة الذين سجلوا بياناتهم المباشرة بعملية تثبيت خياراتهم التي يرغبون بالتقديم إليها فيما سيتاح للطلبة الذين لم يكملوا ملء البيانات إتمامها ثم البدء بالتقديم خلال المدة المشار إليها".