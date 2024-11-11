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قوة عسكرية وخدمية تخلي منازل متجاوزين معسكر الرشيد في بغداد


قامت قوة عسكرية وخدمية مشتركة لمتابعة إخلاء و هدم بعض المنازل المتجاوزة في معسكر الرشيد، وذلك  ضمن عملية  الاستعداد للانطلاق باعمال تحويل المعسكر الى منطقة غابات ومتنزه ترفيهي كبير في بغداد.حيث ذكر مراسل قناة السومرية ان قوة عسكرية أقدمت على تهديم منازل الساكنين في معسكر الرشيد وانذرتهم بالمغادرة خلال مدة أسبوع.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في منتصف شهر اب الماضي على إحالة مشروع معسكر الرشيد الى ثلاث شركات لتطوير المعسكر وتحويله الى متنزه ترفيهي كبير بمساحة 5 الاف دونم وهو مايعادل 10 اضعاف مساحة متنزه الزوراء.

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