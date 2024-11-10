غارات "إسرائيلية" غادرة تستهدف بلدات لبنانية

استهدفت غارات "إسرائيلية" غادرة، مساء الأحد، بلدات عدة في لبنان.

وقالت وسائل إعلام دولية، إن "غارات إسرائيلية على بلدات الدوير وحاروف وجبشيت جنوبي لبنان". وأضافت أن "غارة إسرائيلية على بلدة القصر في قضاء الهرمل بالبقاع شرقي لبنان".

يشار الى أن لبنان تشهد منذ 23 أيلول 2024، غارات "إسرائيلية" مكثفة تسببت حتى الآن باستشهاد واصابة الآلاف من المواطنين، فضلاً عن نزوح أكثر من مليون لبناني ومغادرة نحو 70 ألفاً الى خارج البلاد، مع دمار واسع في مدن عدة.