وثيقة صادرة عن قيادة شرطة تتحدث عن نية داعش الارهابي القيام بهجوم إرهابي "كبير" في المحافظة

أصدرت قيادة شرطة محافظة كركوك تحذيرات من استهداف إرهابي يهدد المحافظة، بواسطة أسلحة كاتمة وعبوات ناسفة ولاصقة.

وجاء في وثيقة صادرة عن قيادة شرطة المحافظة بتأريخ السابع من تشرين الثاني 2024، عن "نية عناصر تابعة لكيان داعش الارهابي استهداف ضباط ومنتسبي القوات الأمنية في مركز محافظة كركوك واطرافها، بضمنها مناطق حي عدد الواحد حزيران - رأس دوميز - الجسر الرابع حي الزوراء - منطقة الـ ٥٥، خلال الايام القليلة القادمة بواسطة اسلحة كاتمة للصوت والعبوات الناسفة واللاصقة".

وأضافت الوثيقة: "العناصر الإرهابية اعلاه يستقلون دراجات نارية"، داعية الى "توخي الحيطة والحذر لتفويت الفرصة على تلك المجاميع الارهابية من تنفيذ اهدافهم الاجرامية".