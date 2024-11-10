وكالة الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين في بغداد

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بوزارة الداخلية، اليوم الاحد (10 تشرين الثاني 2024)، الإطاحة بخمسة متهمين بالارهاب في جانب الكرخ من بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، ، إن "مفارزها المختصة في مكافحة الإرهاب نفذت في بغداد/ جانب الكرخ عمليات نوعية وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مكنتها من القاء القبض على خمسة مطلوبين صادرة بحقهم مذكرات قبض أصولية وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

واضافت انه "ولدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بعمليات إرهابية في أوقات سابقة"، مؤكدة انه "تم تسليم المتهمين الى الجهات التحقيقية المختصة تمهيداً لمثولهم امام القضاء".