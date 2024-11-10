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السوداني يترأس الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة


ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، الاجتماع الدوري للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، بحضور وزراء؛ النفط، والكهرباء، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والزراعة، والموارد المائية، والاتصالات.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، ان "الاجتماع بحث الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها من قبل الجهات المعنية في ضوء المقررات السابقة، وكذلك مناقشة ملف الشركات العامة المطروحة للتصفية وآليات تصفيتها، والقرارات الساندة لهذه العملية، والتداول بشأن إعادة دمج عدد من شركات وزارة التجارة، بالإضافة إلى مناقشة إعادة تصنيف عدد من شركات وزارة الموارد المائية".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال الاجتماع الاطلاع على التقدم الحاصل بشأن إعادة هيكلة شركات (حمورابي، وآشور، والفاو، والفاروق) التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة".

وتابع "كما شهد الاجتماع إقرار محضر وتوصيات الاجتماع الثاني للجنة الفرعية المعنية بـالإشراف على عملية تصنيف الشركات على وفق الفئات المنصوص عليها في قرار لجنة إعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة رقم 1 لسنة 2024".

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