الأعرجي يلتقي عراقجي في بداية زيارته الى إيران

التقى مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، مساء اليوم الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وفي وقت سابق، وصل الأعرجي إلى طهران على رأس وفد أمني رفيع المستوى، بحضور وزير داخلية إقليم كردستان ريبر أحمد.

وكان الأعرجي قد وصل طهران بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء والقائد الأعلى للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة الاتفاقية الأمنية بين العراق وإيران واستعراض التطورات الإقليمية، وفقاً لوسائل اعلام ايرانية.

ولم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من قبل إيران يوضح طبيعة الزيارة التي يقوم بها الأعرجي في هذا التوقيت.