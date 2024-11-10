السوداني يؤكد أهمية أن تضغط دول الاتحاد الأوروبي لوقف الحرب على غزة ولبنان

استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، سفير جمهورية التشيك الجديد لدى العراق السيد يان شنايدوف.

وهنَّأ السوداني السفير بمناسبة تسنمه مهام عمله في العراق، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين جمهورية التشيك بالخصوص، ومع الاتحاد الأوربي عموماً، وسبل تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وبما يحقق المصالح المشتركة، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

وأكد رئيس مجلس الوزراء – حسب البيان - أهمية أن تعمل دول الاتحاد الأوروبي على الضغط باتجاه وقف الحرب على غزة ولبنان، وضرورة إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة، للحد من التداعيات الخطيرة التي تسببت بها الحرب على المنطقة والعالم.