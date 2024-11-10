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الفصائل العراقية تصنع جيلًا جديدًا من المسيرات يتجاوز أهم منظومات إسرائيل


كشف مقرب من المقاومة العراقية، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، عن نجاح الفصائل في تصنيع جيل جديد من المسيرات يتجاوز ثلاثة من اهم منظومات الكيان الإسرائيلي المحتل.

وقال المصدر إن" فصائل المقاومة رغم انها في حالة حرب مع الكيان المحتل لكنها لم تنسَ ملف تطوير القدرات وخاصة المسيرات وتم بالفعل تحقيق قفزة نوعية مهمة مؤخرا في تصنيع جيل جديد من المسيرات تجاوز ثلاثة من اهم منظومات الدفاع الجوي للكيان المحتل مؤخرا".

وأضاف، ان" الجيل الجديد عزز من قدرات وصول المسيرات الى أهدافها بنسبة تتجاوز الـ70% وهي مثيرة للقلق للكيان الذي ادرك بأن المسيرات أصبحت نقطة استنزاف له خاصة وان كلف التصدي لأي مسيرة تصل الى ملايين الدولارات كما انها كشفت عن عيوب في المنظومات من خلال ما احدثته المسيرات من ضربات نوعية مؤخرا".

وأشار المصدر الى، إن" الفصائل مستمرة في تصنيع المزيد من أجيال المسيرات التي يمكنها من تجاوز كل تقنيات المحتل وشلها بطرق فنية تعتمد على تجارب وخبرة المجاهدين بشكل مباشر".

وتعلن فصائل المقاومة العراقية بشكل شبه يومي، مسؤوليتها عن تنفيذ عمليات عسكرية تطال أهدافاً عسكرية إسرائيلية في مناطق متفرقة في الأراضي المحتلّة، من بينها الجولان وتل أبيب وحيفا وغور الأردن وإيلات، باستخدام الطائرات المسيّرة بأغلب العمليات".

ونشطت عمليات فصائل المقاومة العراقية ضد الكيان المحتل منذ أكتوبر العام الماضي إثر العدوان الإسرائيلي على المدنيين في غزة، فضلا عن توسع عمليات الكيان لاستهداف المدنيين في لبنان".

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