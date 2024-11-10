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مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة : إيران خيمة المقاومة وأساسها


وصف مستشار حكومي عراقي، ايران بأنها "خيمة المقاومة"، معبرا عن فخره بوصول ضربات المقاومة العراقية الى الأراضي المحتلة وباقي ضربات محور المقاومة في المنطقة.

ونقلت وكالة "صدا وسيما" الإيرانية، عن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة الشيخ محمد سعيد النعماني، قوله ان "الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي خيمة المقاومة ودعامتها وأساسها وهي تبث الروح في كل جبهات المقاومة في لبنان وسوريا والعراق واليمن وفلسطين".

وأضاف نعماني على هامش مؤتمر مدرسة نصرالله: "في الحقيقة من القضايا التي نفتخر بها ونسعد بها جداً والأمل في المستقبل هو وضع جبهة المقاومة، وقبل ذلك خاضت فلسطين معارك مع الكيان الصهيوني، لكنها كانت وحيدة".

وأشار الى ان "هذه هي المرة الأولى التي نرى فيها جبهة دعم قوية اسمها المقاومة الداعمة لفلسطين وغزة، والآن في جنوب لبنان، لا تزال المواجهة قوية مع كل أنواع المقاومة الشرسة في لبنان، لقد رأينا شيئاً من هذا القبيل في اليمن، والآن يلعب اليمن دوراً كبيراً في دعم القضية الفلسطينية، وفي العراق أيضاً نرى أن مجموعات المقاومة من العراق تدمر قواعد النظام الصهيوني في عمق هذا النظام بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى".

وتابع: "الحمد لله نرى هذه المقاومة الآن بعد أن استطاعت تغيير الموازين، واستطاعت أن تخلق معادلة جديدة وقوية في العلاقات في المنطقة وفي العالم. يمكن أن يكون لدينا الكثير من الأمل في هذا وتحقيق النصر".

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مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة : إيران خيمة المقاومة وأساسها
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