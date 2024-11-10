إحباط محاولة تهريب قطع أثرية نادرة في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاحد، عن احباط عملية تهريب لقطع اثرية نادرة في المحافظة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان انه "في عملية أمنية مُحكمة، ومعلومات دقيقة من مديرية المخابرات واشتراك مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، والتنسيق مع السلطة القضائية، تمكنت القوة الأمنية من نصب كمين محكم للمهربين في شمال المحافظة، مما أدى إلى القبض عليهما وضبط القطع الاثرية التي كانت مخبأة داخل سيارة".

وأضافت: "تم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإرسال القطع الأثرية إلى مفتشية الآثار لتحديد أصالتها وتاريخها".