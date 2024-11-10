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الأمن الوطني: ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأحد (10 تشرين الثاني 2024)، ضبط شبكة تزوير وتلاعب في بيع الأراضي بمحافظة صلاح الدين

وقال الجهاز في بيان إنه "في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والمالي ومتابعة عمل دوائر الدولة، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على مدير بلدية قضاء الشرقاط ومعاون مدير دائرة التسجيل العقاري في القضاء بتهم تتعلق بعمليات تزوير وتلاعب في معاملات بيع قطع أراضٍ سكنية".

وأضاف أنه "من خلال التحقيقات، تبين أن المتهمين تورطوا في تزوير وثائق ومعاملات بيع الأراضي في مديرية بلدية الشرقاط بالتعاون مع دائرة التسجيل العقاري، مستغلين المادة (25/ثالثاً) الملغاة من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المعدل.

وأوضح الجهاز في بيانه أن "الأدلة أظهرت أن القطع السكنية سُجّلت بأسماء مواطنين وموظفين داخل الدوائر ذاتها بطرق غير قانونية، باستخدام مخاطبات رسمية مزورة لا صحة لها في السجلات الرسمية".

وبين أنه "تم إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".

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